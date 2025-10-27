(ФОТО) У ВУКОВАРУ ПРЕМИЈЕРНО ПРИКАЗАН ФИЛМ О НИКОЛИ ТЕСЛИ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ФОНДАЦИЈЕ "СВЕТА ПЕТКА" Присуствовало више од 150 ђака
Јутрос је литургијски прослављена Света Петка у Вуковару, слава цркве на Доброј води. Литургију је водио Његово Преосвештенство Епископ осечкопољски и барањски Херувим уз саслужење протојереја-ставрофора Саше Кузмановића, архијерејског намесника вуковарског, протојереја Драгана Вукадиновића, пароха беломанастирског, протојереја-ставрофора Миљена Илића, старешине храма Свете Петке, протођакона Војислава Николића и у присуству великог броја људи.
Владика Херувим је у својој надахнутој беседи, честитајући празник, поучио своју паству о значају и величини Свете Петке.
„Нека свима буде на здравље и спасење овај данашњи дан који нас је сабрао овде, у овој долини молитве и мира, поред наше цркве Свете мајке Параскеве, да прославимо на првом месту празник који је њој посвећен а онда и да се напојимо са извора бесмртности и речи Божије која се непрестано излива за свакога човека у свакоме времену и поколењу”.
Епископ Херувим је затим рекао да „ми кроз светитеље сагледавамо Цркву која је прави пут и смисао човековог живота овде на земљи” и да „сваки пут кад смо сабрани око Тела и Крви Господње знамо да смо на правоме путу. Да смо на путу светитељства, на путу подвига, на путу превазилажења свакога искушења и свакога бремена које се на човека може натоварити”.
Епископ Херувим је затим подвукао да: „Крст Господњи треба свако од нас да носи баш као што су и светитељи носили, баш као и Света преподобна мајка наша Параскева која је носила тај исти крст у јорданској пустињи, борећи се са својим страстима и искушењима, са мислима, са разумом и срцем — са свим оним што човека чини човеком”. Владика је нагласио да је Света Петка „успешно то пребродила и изнела Крст Господњи до самога краја и управо је зато она свети пример свима нама!”
Затим је владика подсетио присутне да „смо се данас сабрали да прославимо и Славу Добротворне установе наше Епархије осечкопољске и барањске, фондације „Света Петка”. И објаснио: „Знамо колико је трудољубље и хуманост у организму саме Цркве а то је управо и био принцип, начело и главни задатак да кренемо тим путем, те да ова фондација понесе име Преподобне мати Параксеве а да затим кроз ову светињу она добије своје право истинско назначење у мисијском простору наше Епархије”. Заблагодарећи свима који помажу рад ове Добротворне епархијске установе, Епископ Херувим је закључио да је циљ Фондације да она не буде обична установа или институција већ да постане породица — „породица хуманости, солидарности и разумевања и тада ће она испунити своју мисију и биће пример и светлост овоме свету”.
После Свете Литургије освећени су славски дарови које је ове године припремила госпођа Даница Станисављевић, управница Фондације „Света Петка”.
Фондација је, благословом Епископа Херувима, за своју славу и небеску заштитницу узела празник Преподобне мати Параскеве који је као своје Крсно име ове године први пут свечано прославила.
Програм свечаности се даље наставио у Српском дому у Вуковару где је приказан филм о Николи Тесли: „Бежично — приче о Николи Тесли” који је у част славе Фондације припремио Музеј Николе Тесле из Београда у сарадњи са Министарством културе Републике Србије и Установом у култури Српски дом. Био је то уједно и први пројекат новоосноване Добротворне установе коме је присуствовало више од 150 деце овог краја. Деца су тако имала прилику да чују бројне занимљивости о нашем највећем научнику и науче нешто ново. Пре приказа филма, скуп је благословио и отворио преосвећени Епископ Херувим а затим су се обратили г. Дејан Дракулић, председник Заједничког већа општина и г-ђа Ивона Јевтић, директор Музеја „Никола Тесла”, који су уједно и чланови управе Фондације, док је скупу присуствовала и г-ђа Даница Станисављевић, управница Фондације.
Пројекцији филма присуствовали су господин Владимир Марјановић, генерални конзул Републике Србије, господин Војислав Станимировић, представник Главне скупштине СДСС, господин Срђан Јеремић, госпођа Драгана Јецков, саборска заступница, заменик жупана Вуковарско-сремске жупаније, господин Владимир Хорват, заменик жупана Осјечко-барањске жупаније, господин Дејан Дракулић, председник ЗВО Вуковар и господин Срђан Колар, заменик градоначелника града Вуковара.