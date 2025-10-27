Након инцидента за викенд
(ВИДЕО) ХАОС У ЦРНОЈ ГОРИ СЕ НЕ СМИРУЈЕ Полиција привела више лица код којих је НАШЛА БЕЈЗБОЛ ПАЛИЦЕ Спремали напад на држављане Турске и Азербејџана?
ПОДГОРИЦА: Подгоричка полиција саопштила је данас да је привела више лица код којих су пронађене бејзбол палице припремљене за напад.
Службеници Управе полиције Одељења безбедности Подгорица су, сходно најављеним појачаним активностима у односу на праћење безбедносне ситуације на терену и објава на друштвеним мрежама, а које се односе на позивање на насиље и говор мржње који су уследили након кривичног дела насилничко понашање извршеног на штету М.Ј. прексиноћ у Подгорици од стране два инострана држављанина, једног из Турске и другог из Азербејџана, предузели координисане мере и радње на терену и у службене просторије привели више лица, држављана Црне Горе, наводи се у саопштењу.
Полиција наводи да су поменута лица приведена ради утврђивања одговорности за изазивање насиља чије су извршење, како постоји сумња, планирали.
С тим у вези, код зграде, тзв. Команке у насељу Забјело, пронађено је и изузето више бејзбол палица, припремљених за напад. Управа полиције упућује апел грађанима да се суздрже од било каквог чина насиља, истиче се у саопштењу.
Полиција је позвала на суздржаност од насиља, додавши да ће свако незаконито и неодговорно понашање бити санкционисано без изузетка, а одговорна лица бити процесуирана у складу са законом.
Након инцидената у подгоричком насељу Забјело током викенда, који се догодио између мештана и страних држављана претежно Турске, Влада Црне Горе је на данашњој електронској седници одлучила о привременом укидању безвизног режима са Турском.