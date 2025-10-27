ЦРНА ГОРА УКИНУЛА ПРИВРЕМЕНО БЕЗВИЗНИ РЕЖИМ СА ТУРСКОМ Влада ЦГ реаговала након инцидента, ЕВО ШТА ТУРЦИ КАЖУ О СВЕМУ
ПОДГОРИЦА: Влада Црне Горе је на данашњој електронској седници одлучила о привременом укидању безвизног режима са Турском.
Из Владе је саопштено да је важно то да ће Министарство спољних послова Црне Горе, у сарадњи са надлежним институцијама, обезбедити убрзану процедуру издавања виза свим држављанима Турске који су планирали долазак, боравак или транзит кроз Црну Гору, тако да се негативни ефекти прелазног периода сведу на минимум.
Kако се наводи у Образложењу материјала који је данас разматрала Влада, ова мера има привремени карактер и доноси се с циљем да се у најкраћем року преиспитају и унапреде механизми контроле кретања и боравка страних држављана, уз истовремено очување партнерских односа са Републиком Турском.
"Црна Гора и Република Турска одржавају изузетно важне стратешке и пријатељске односе, те ће обе државе, путем својих надлежних органа, у најкраћем року успоставити и разменити неопходне информације и податке који ће допринети јачању укупне сарадње и унапређењу система управљања миграционим токовима", наводи се предлогу одлуке.
Предложена мера ни на који начин не доводи у питање посвећеност Црне Горе развоју билатералних односа са Републиком Турском. Напротив, намера је да се заједнички превазиђу постојећи изазови и обезбиеди дугорочно одржив оквир сарадње у области слободног кретања лица.
Kако се закључује у материјалу, предложена Уредба се доноси у духу одговорног државног приступа и партнерске сарадње са Републиком Турском. Обустава безвизног режима за држављане Турске ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном листу Црне Горе, преноси подгорички Дан.
Вијести незванично сазнају да се за одлуку нису изјаснили министри из Албанске алтернативе и Бошњачке странке.
Турска је успоставила контакт са властима Црне Горе након нереда у Подгорици и хапшења турских држављана, саопштило је министарство спољних послова Турске.
Према наводима, Анкара предузима "све неопходне мере за обезбеђење њихове безбедности".
Раније је Управа полиције МУП-а Црне Горе саопштила да је полиција довела у станицу 45 грађана Турске и Азербејџана ради провере законитости њиховог боравка у земљи, при чему су двојица од њих задржана након напада на једног становника Подгорице.
"Прошлог викенда у Црној Гори догодили су се тужни догађаји који су погодили и наше грађане. Одмах по почетку инцидената успостављени су контакти са званичницима Црне Горе. Предузете су неопходне мере за обезбеђење безбедности наших грађана", наводи се у саопштењу турског Министарства спољних послова.
Министарство наглашава да Анкара наставља сталне контакте и координацију са Подгорицом, пратећи ситуацију са посебном пажњом.
Подсетимо, у Подгорици "букти рат" након што су турски држављани у ноћи између суботе и недеље, у подгоричком насељу Забјело, како се сумња, тешко повредили и ножем ранили Подгоричанина М. Ј.
Уследило је хапшење, не само осумњичених за напад, већ и привођење више од 40 држављана Турске и Азербејџана, а која су била предмет криминалистичке обраде, као и провера у односу на законитост њиховог боравка на територији Црне Горе.
Истовремено, забележени су напади на имовину турских држављана у Црној Гори. Локал једног држављанина Турске демолиран је у центру Подгорице. Током ноћи изломљена су стакла и у потпуности је демолиран локал у центру црногорске престонице.
Извор: Телеграф