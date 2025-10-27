light rain
(ВИДЕО) ФИЛМСКА ПОТЕРА НА АУТОПУТУ КОД АРЕНЕ Полиција по путу и трави ЈУРИЛА БЕГУНЦА

27.10.2025. 17:24 17:28
Коментари (0)
Фото: Dnevnik, Ž. Balaban

На ауто-путу код Арене, у смеру ка центру Београда, око 16 часова се одиграла филмска потера. Kако се види на снимку Инстаграм странице НБГ вести, полицијски аутомобил под ротацијама јурио је црвени мањи аутомобил који је покушавао да побегне.

У једном тренутку полицијско возило је, у покушају да сустигне бегунца, прешло преко банкине и наставило потеру по травнатој површини и тротоару поред ауто-пута.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by NBGD VESTI (@nbgd.vesti)

 

Kако незванично сазнајемо, полиција је сустигла аутомобил код Блока 19а.

Саобраћај се у овом делу града одвија отежано, а полиција је на терену.

Извор: Телеграф

