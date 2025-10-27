“Наш жал је немогуће описати” ОГЛАСИЛА СЕ МАЈКА ВОЗАЧА "АУДИЈА СМРТИ" Једну ствар није могла да објасни
Мајка Н. Ђ. (24), возача „аудија смрти“, који је дрогиран и пијан, са 1,76 промила алкохола, возећи огромном брзином, прошао кроз црвено светло на семафору и изазвао тешку саобраћајну несрећу у којој је у суботу увече на Новом Београду погинула трочлана породица, огласила се и навела да је њихова породица такође доживела трагедију.
– Наш жал је немогуће описати. Очајни смо и супруг и ја јер је ово и наша огромна трагедија, пошто ничим не можемо да поправимо ситуацију која не може бити тежа. Немамо речи – рекла је мајка преко телефона из породичне куће у Брчком, за „Републику“.
Чињеницу да је њен син у тренутку удеса био под дејством алкохола и наркотика, она није могла да објасни.
– Пред нама Н. никада није пио, чак ни газирано, а камоли алкохол. Увек је био узоран и добар дечак и момак – рекла је.
Комплетан текст прочитајте на Republika.rs