27.10.2025.
Нови Сад
СРБИН И ДВОЈИЦА ХРВАТА ПОГИНУЛИ У НЕМАЧКОЈ Покушали да избегну полицијску контролу и слетели у канал

27.10.2025. 18:03
Пише:
Дневник
Извор:
Мондо.рс
Фото: Pixabay.com

Један држављанин Србије и двојица Хрвата погинули су у тешкој саобраћајној несрећи у Немачкој, након што су покушали да побегну од полицијске контроле и слетели аутомобилом с моста у канал.

Један држављанин Србије и двојица Хрвата погинули су у саобраћајној несрећи бежећи од полиције, саопштила је у понедељак полиција у Брауншвајгу, преноси немачка новинска агенција DPA.

Према наводима полиције, 34-годишњи Србин је у суботу после подне возио аутомобил и покушао да избегне полицијску контролу на ауто-путу код Брауншвајга, након чега је слетео с моста у канал.

Возило са минхенским регистарским ознакама нестало је из видокруга полиције, која га је пронашла тек када су грађани десет минута касније пријавили несрећу.

На основу реконструкције догађаја и сведочења очевидаца, возач је великом брзином јурио ауто-путем A4, изгубио контролу приликом претицања, сударио се с возилом из супротног смера, а затим пробио ограду моста и слетео у канал, преноси Fenix-magazin.

У том возилу погинули су 25-годишњи и 31-годишњи хрватски држављанин. У аутомобилу на који је Србин налетео тешко су повређена два Немца из Хамбурга.

Истраживање околности несреће, укључујући и мотив возача да побегне од рутинске контроле, и даље је у току, саопштио је портпарол полиције.

Мондо.рс

саобраћајка србин хрват погинули
Вести Хроника
