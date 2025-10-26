ТРАГИЧАН ИЗВЕШТАЈ О БЕЗБЕДНОСТИ У САОБРАЋАЈУ: Од почетка године на путевима Србије 390 ПОГИНУЛИХ, 15.320 ПОВРЕЂЕНИХ, АЛКОХОЛ НАЈВЕЋИ УЗРОК
БЕОГРАД. На путевима Србије живот је изгубило 390 особа од почетка ове године, док је повређених у саобраћајним незгодама чак 15.320, објавила је вечерас Агенција за безбедност саобраћаја (АБС).
''Трагедије на путевима не престају, животи се гасе. Данашња трагедија треба да буде кап која је прелила чашу. Бројке су фрапантне, шокантне. То нису само бројке - иза сваког броја стоји један живот, једно име и презиме, нечије дете, брат, сестра, пријатељ. Сваки несавесни возач ризикује сопствени живот, али и животе свих у саобраћају. Свако јављање на телефон током вожње, непажња или неопрезност могу да се заврше трагично, у секунди, и увек је крив неко други'', наведено је у саопштењу АБС. Како су навели, кривац је врло често сам појединац који је несвестан своје одговорности, пијан сео за волан. ''Једноставно решење за спречавање оваквих трагедија не постоји, али једно је сигурно - оштрији закони и строже казне дају резултате'', наведено је.
Агенција за безбедност саобраћаја спроводи превентивне кампање и у сарадњи са другим институцијама ради на подизању свести о безбедности саобраћаја, наводи се у саопштењу. ''Трудимо се да на различите начине допремо до свести деце, младих, возача, бициклиста и свих учесника у саобраћају - да пробудимо свест да сваки појединац мора водити рачуна о безбедном понашању у саобраћају, и због себе и због других. Ради се системски, у сарадњи са медијима, полицијом, институцијама, школама, организацијама, али је то најмукотрпнији посао - промена свести, промена навика и понашања у свакодневном учествовању у саобраћају'', наведено је.
В.д. директора Агенције за безбедност саобраћаја Бранко Стаматовић изјавио је да је прочитао данас изјаву вештака који каже да је максимална казна за овакво дело 15 година и упитао да ли три угашена живота заиста вреде само 15 година затвора.
Зар једна породица заслужује да се заувек угаси?
''Зар једна породица заслужује да се заувек угаси, а да неко после деценију и по изађе и настави живот као да ништа није било? Истичем да оваква дела заслужују казну као за свирепо убиство с предумишљајем - 40 година затвора. Када казна за вожњу под утицајем алкохола која односи животе буде 40 година затвора, нико неће олако сести за волан ако зна да је попио и гутљај алкохола", поручио је Стаматовић, говорећи о саобраћајној несрећи у којој је Н. Ђ, под дејством алкохола и највероватније наркотика, прошавши огромном брзином кроз црвено светло, убио трочлану породицу.
Увођење трајног одузимања возила, без обзира чије је власништво, као и драстично повећање новчаних казни, начини су да се ова крвава статистика заустави, уз континуирано спровођење превентивних активности, наведено је у саопштењу.
Стижу нови радари
Агенција за безбедност саобраћаја, заједно са Министарством унутрашњих послова - Управом саобраћајне полиције, већ ради на постављању нових стационарних и мобилних радара, који ће бележити не само прекорачење брзине, већ и коришћење телефона током вожње, као и невезивање сигурносног појаса.
"Уређаји су већ набављени, а њихово пуштање у рад очекујемо убрзо. Апелујем на све учеснике у саобраћају - поштујте прописе, јер ће казне стизати и без присуства полиције! Поштујте прописе због своје безбедности, као и безбедности свих у саобраћају. Залагаћемо се за промену закона по којем ће се бахати возачи који возе под дејством алкохола посебно санкционисати, а новчане казне бити знатно веће. Нема оправдања да седнете за волан ако сте попили и једну чашицу алкохола. Наша мисија је јасна - нулта толеранција према бахатости и несавесности и знатно веће казне за саобраћајне прекршаје", истакао је Стаматовић.