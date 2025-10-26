ЕДИ РАМА НАЈАВИО ПОРОЂАЈ АИ МИНИСТАРКЕ ДИЕЛЕ; Шокантна изјава: РОДИЋЕ 83 ДЕЦЕ АСИСТЕНАТА ПОСЛАНИЦИМА
ТИРАНА: Премијер Албаније Еди Рама изјавио је да је албанска министарка за јавне набавке, коју је креирала вештачка интелигенција и која носи име Диела, ''трудна'' и да ће "родити 83 АИ асистента" намењена посланицима албанског парламента.
Рама је ову необичну вест саопштио током Берлинског глобалног дијалога на тему "Револуционарна решења за турбулентна времена", преносе албански медији.
"Желим да поделим да је Диела трудна. Очекујемо 83 деце, по једног АИ асистента за сваког члана парламента из социјалистичке партије. Сваки од њих ће помагати посланику у припреми бележака, предлозима и сажецима седница када посланик није присутан. То означава нову еру интеграције вештачке интелигенције у албанску политику", нагласио је Рама.
Додао је да очекује ''да ће систем бити потпуно функционалан до краја 2026. године''.
Министарка Диела, створена помоћу вештачке интелигенције, представљена је 11. септембра на седници албанске Социјалистичке партије.
Њена званична улога је надзор свих државних набавки у земљи.
Влада очекује да ће примена АИ технологије учинити набавке "100 одсто непоткупљивим" и да ће сви тендери и јавни фондови бити потпуно транспарентни.
Грађани Албаније већ познају Диелу, јер управља дигиталном платформом "e-Albania", путем које су доступне готово све државне услуге у електронском формату.