СИНОЋ ИЗБОДЕНИ У ТУЧИ, ДАНАС НА ИНТЕНЗИВНОЈ НЕЗИ; Познато стање нападнутих Чачана, НЕЗВАНИЧНО, ЈЕДАН ОД НАПАДАЧА ПОЗНАТ ПОЛИЦИЈИ
ЧАЧАК: Двојица младића која су синоћ избодена у тучи у ширем центру Чачка су хоспитализована у Општој болници у Чачку и њихово стање је стабилно.
- Оба пацијента су стабилних виталних параметара. Први на одељењу хирургије ради даљег лечења и праћења. Други пацијент после оперативног лечења стабилног стања у јединици интензивне неге, потврђено је за РИНУ у ОБ Чачак.
До инцидента је дошло испред једног угоститељског објекта у Улици Бате Јанковића у Чачку, када је избила вербална расправа између више лица, која је убрзо прерасла у физички обрачун. Током сукоба, један од учесника извукао је нож и задао више убода двојици младића.
Полиција је одмах по пријави изашла на лице места и привела више особа на информативни разговор. Према незваничним сазнањима, један од осумњичених за напад је већ познат полицији од раније.