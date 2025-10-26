moderate rain
СИНОЋ ИЗБОДЕНИ У ТУЧИ, ДАНАС НА ИНТЕНЗИВНОЈ НЕЗИ; Познато стање нападнутих Чачана, НЕЗВАНИЧНО, ЈЕДАН ОД НАПАДАЧА ПОЗНАТ ПОЛИЦИЈИ

26.10.2025. 20:02 20:42
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
Фото: pixabay.com, ilustracija

ЧАЧАК: Двојица младића која су синоћ избодена у тучи у ширем центру Чачка су хоспитализована у Општој болници у Чачку и њихово стање је стабилно.

- Оба пацијента су  стабилних виталних параметара. Први на одељењу хирургије ради даљег лечења и праћења.  Други пацијент после оперативног лечења  стабилног стања у јединици интензивне неге, потврђено је за РИНУ у ОБ Чачак.

До инцидента је дошло испред једног угоститељског објекта у Улици Бате Јанковића у Чачку, када је избила вербална расправа између више лица, која је убрзо прерасла у физички обрачун. Током сукоба, један од учесника извукао је нож и задао више убода двојици младића.

Полиција је одмах по пријави изашла на лице места и привела више особа на информативни разговор. Према незваничним сазнањима, један од осумњичених за напад је већ познат полицији од раније.

Извор:
РИНА
Пише:
Дневник
