Блумберг: ДЕМОКРАТЕ СЕ ВЕЋ СПРЕМАЈУ ЗА ИЗБОРЕ , КО ЋЕ У ТРКУ КАД ТРАМПА НЕ БУДЕ Харис и Њусом разматрају кандидатуру
ВАШИНГТОН: Само 10 месеци након почетка другог мандата америчког председника Доналда Трампа, водећи чланови Демократске странке већ се припремају за председничке изборе 2028. године, оцењује данас Блумберг.
Бивша потпредседница Камала Харис, коју је Трамп поразио 2024, изјавила је за ББЦ да "није завршила" с јавним ангажманом и да би прва жена председник САД "могла бити управо она".
"Нисам завршила. Цео мој живот и каријеру посветила сам служењу јавности, то је у мојој природи", истакла је Харис.
Истовремено, гувернер Калифорније Гевин Њусом, један од најгласнијих критичара Трампове политике, изјавио је за ЦБС да ће одлуку о кандидатури донети након међуизбора 2026. године.
"Да, размишљам о томе. Лагао бих када бих рекао другачије", рекао је Њусом.
Њусом се, према оцени Блумберга, често сукобљава с Трампом на друштвеним мрежама, подсмевајући се његовом стилу писања великим словима и узвицима, али и предузимајући конкретне кораке, попут тужби против Трампових одлука о слању Националне гарде у калифорнијске градове или друге савезне државе.
Демократе и даље траже пут повратка политичком утицају након што је Џо Бајден тек у јулу 2024. одустао од кандидатуре за други мандат и подржао Харис као наследницу.
Иако оштро критикују Трампову политику имиграције, трговине и одбране, демократе још нису јасно дефинисале сопствену политичку платформу.
Странка је додатно ослабила међу афроамеричким и латино бирачима, које је дуго сматрала сигурним гласачким телом, мада најновије анкете показују да Трамп губи део те подршке стечене 2024. године.
Поред Харис и Њусома, међу могућим демократским кандидатима за 2028. помињу се и гувернер Илиноиса Џеј Би Прицкер, гувернер Кентакија Енди Бишир и гувернер Пенсилваније Џош Шапиро.
Са републиканске стране, потпредседник Џеј Ди Венс сматра се готово извесним кандидатом, док Устав САД забрањује Доналду Трампу да се поново кандидује за председника.