ЗАОКРЕТ? Ли: Кина не жели потресе или осцилације у својим односима са САД; ЦАРИНСКИ РАТОВИ НЕМАЈУ ПОБЕДНИКА
ПЕКИНГ: - Кина не жели било какве потресе, или осцилације у својим трговинским односима са Сједињеним Америчким Државама, изјавио је данас кинески представник за преговоре о међународној трговини Ли Ченганг.
“Током протеклог месеца, у трговинским и економским односима Кине и САД било је одређених потреса и флуктуација, што је привукло појачану пажњу светске заједнице”, казао је званичник, пренела је кинеска ЦЦТВ.
Према његовим речима, након трговинских и економских преговора са САД у Женеви у мају ове године, Кина је савесно и одговорно примењивала постигнуте споразуме.
Ли је истовремено додао да је Пекинг пажљиво одржавао релативно стабилне односе у кинеско-америчкој трговинској и економској сарадњи, што није било лако постићи, навела је ЦЦТВ.
Портпарол кинеског Министарства спољних послова Лин Ђијан упозорио је недавно да трговински и царински ратови немају победника и да тражење разговора уз претње високим царинама и новим ограничењима није прави начин за поступање са Кином.
"Тарифни и трговински ратови немају победника и не служе интересу ниједне стране. Позивамо САД да што пре исправе свој погрешан приступ и да се позабаве релевантним питањима кроз дијалог и консултације на основу једнакости, поштовања и узајамне користи", рекао је он на редовној конференцији за новинаре пре десетак дана, пренео је Глобал тајмс.