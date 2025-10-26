overcast clouds
НЕСТАО МОКРИНАЦ АЛЕКСА ПОПОВ (82) Кренуо трактором у атар према Румунији; У ПОТРАГУ УКЉУЧЕНИ ЛОВЦИ, ДРОНОВИ И КОМШИЈЕ С ОБЕ СТРАНЕ ГРАНИЦЕ

26.10.2025. 16:24 16:32
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Алекса
Осамдесетдвогодишњем Алекси Попову из Мокрина губи се сваки траг од суботе поподне, када је око 16 часова трактором отишао у атар према Румунији. Од тада му се губи сваки траг.

Забринута ћерка Оливера одмах је обавестила полицију и организовала потрагу у којој учествују и ловци, комшије, као и мештани с друге стране границе. У претрагу терена укључени су и дронови.

– Виђен је на зеленој тракторској машини без кабине на бензинској пумпи, где је натанковао резервоар и кренуо да обиђе њиву у делу атара Ритић, према Румунији. Када се смркло, мој супруг је пошао да га тражи, али га није пронашао – испричала је ћерка Оливера.

Породица је у потрагу била укључена током целе ноћи, а, како каже, страхују да се Алексa изгубио, јер највероватније није успео да укључи светла на трактору.

– Отац болује од високог притиска и пензионер је. Само је желео да погледа њиву, али се, изгледа, није снашао у мраку – додаје Оливера.

Сви који имају било какву информацију о несталом Алекси Попову из Мокрина могу се јавити на број телефона 061/625-9112.

 

Нестао Мокрин румунска граница
