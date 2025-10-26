Јанша затражио ванредну седницу парламента због убиства мушкарца у Новом Месту: ПОТРЕБНА НАМ ЈЕ ОДГОВОРНОСТ СВИХ КОЈИ ЗАБИЈАЈУ ГЛАВУ У ПЕСАК
ЉУБЉАНА: Председник словеначког СДС-а Јанез Јанша најавио је данас, након убиства мушкарца у Новом Месту који је умро од последица пребијања, сазивање варенде седнице Народне скупштине на којој ће захтевати хитно усвајање четири закона које су поднели градоначелници, усвајање мера за отклањање двоструких стандарда у поступању са кривичним делима против Рома и ''одговорност свих који су до сада забијали главу у песак''.
Јанша је такође најавио протестно окупљање испред зграде парламента на дан одржавања ванредне седнице, који би требало да ''помогне'' посланицима СДС-а и Нове Словеније (НС) у ''убеђивању левичара, који су до сада користили гласачку машинерију како би спречили ефикасно деловање'', преноси РТВ Словенија.
Сазивање ванредне седнице парламента претходно је затражила и председница Словеније Наташа Пирц Мусар.
"Потребна нам је трезвена, стручна и одговорна расправа која ће донети ефикасна решења. Очекујем да ће надлежна тела брзо и ефикасно деловати против починитеља. За насиље било каквог облика у нашем друштву не сме бити места. Представници ромске заједнице морају преузети одговорност за своје поступке. Законодавство је, наиме, једнако за све, и за све мора бити ефикасно", казала је Пирц Мусар.
Председник Већа ромске заједнице Јожек Хорват Муц осудио је насиље наводећи да "целокупна ромска заједница и сваки појединац унутар ње морају бити свесни да треба учинити све да се криминална дела појединих Рома одмах зауставе".
Због трагичног догађаја оставке су раније данас поднели министарка правде Андреја Катич, и министар унутрашњих послова Боштјан Поклукар.
Напад на мушкарца (48) догодио се током протекле ноћи, око 2.30 сати, испред локала у Новом Месту, где је дошао по свог сина, који га је наводно позвао јер му је претила група Рома.
Према првим информацијама, мушкарца је претукла група људи, али је полиција саопштила да је ухапсила једног младића (21) који је осумњичен да је учествовао у тучи.