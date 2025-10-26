moderate rain
ПАНАОТОВИЋ: Лиманским "зборовима" не сметају коцкарнице, кладионице, наргила клубови и тржни центри, СМЕТА ИМ САМО ЦРКВА

26.10.2025. 15:38 15:51
Пише:
Дневник
Извор:
Војвођанске вести
Коментари (0)

Дикректор Културног центра Новог Сада Бојан Панаотовић истакао је да ништа није изазвало такав револт, буку и бес дела грађана Лимана у последњих неколико деценија као што је изазвао план изградње цркве на Лиману у близини Дунава и Штранда.

У својој реакцији објављеној на порталу Војвођанске вести Панаотовић је нагласио да, ако је негде место цркви и меморијалном комплексу уз њу у Новом Саду, "онда је то управо надомак места где су брутално убијени и под лед побацани грађани Новог Сада, најпре Срби, Јевреји и Роми". 

"Занимљиво је да делу грађана Лимана  нису сметали и не сметају наргила барови, кладионице, коцкарнице, тржни центри… који заузимају велику површину земљишта… али им смета изградња цркве. Није ту по среди брига о зеленим површинама већ отпор према православљу, СПЦ и отпор према држави Србији", истиче Панаотовић. 

Он додаје да су "идеолошки ментори зборова Лимана јасно  рекли да ће, кад дођу на власт, цркве сквотирати и од њих направити пивнице и пабове". 

"Не сумњамо да би пивнице личиле на оне минхенске тридесетих година прошлог века. Дакле, када су се градили различити објекти сваковрсних намена, зборови нису садили борове, али сада кад се припрема изградња цркве саде се четинари и протестује, чини се све да се спречи изградња православног храма и меморијалног комплекса. Суштина је у томе да се манифестује идеја да Лиман није Србија, да Нови Сад није Србија, да Војводина није део Србије. Тако зборови виде ствари. Ипак смеши им се политичка перспектива Љотићевих зборова. Крах и фијаско", закључио је Бојан Панаотовић.

бојан панаотовић црква на лиману реаговање
Извор:
Војвођанске вести
Пише:
Дневник
Вести Политика
