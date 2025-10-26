АУТОМОБИЛ СЛЕТЕО У ДУНАВ, КАО У АКЦИОНОМ ФИЛМУ Драма на Ади Хуји: Мушкарац и жена искочили из возила у покрету
Синоћ око 23.55 часова на Путу за Ада Хују дошло је до саобраћајне несреће када је аутомобил слетео са пута у Дунав, сазнаје "Блиц".
Како сазнаје Блиц, аутомобилом је управљао мушкарац, а на месту сувозача је била женска особа.
- Они су успели да изађу из возила пре него што је аутомобил слетео - каже извор "Блица" о несрећи на Ади Хуји.
Како сазнајемо, на лице места је изашла Хитна помоћ и полиција.