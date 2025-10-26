moderate rain
12°C
26.10.2025.
Нови Сад
eur
117.229
usd
101.0595
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

АУТОМОБИЛ СЛЕТЕО У ДУНАВ, КАО У АКЦИОНОМ ФИЛМУ Драма на Ади Хуји: Мушкарац и жена искочили из возила у покрету

26.10.2025. 17:38 17:39
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник, Блиц
Коментари (0)
hitna pomoc Dnevnik
Фото: Dnevnik.rs


Синоћ око 23.55 часова на Путу за Ада Хују дошло је до саобраћајне несреће када је аутомобил слетео са пута у Дунав, сазнаје "Блиц".

Како сазнаје Блиц, аутомобилом је управљао мушкарац, а на месту сувозача је била женска особа.

- Они су успели да изађу из возила пре него што је аутомобил слетео - каже извор "Блица" о несрећи на Ади Хуји.

Како сазнајемо, на лице места је изашла Хитна помоћ и полиција.

возило возило у покрету ада хуја
Извор:
Дневник, Блиц
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај