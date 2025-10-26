moderate rain
12°C
26.10.2025.
Нови Сад
eur
117.229
usd
101.0595
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

У СЕЧЊУ ПРИКУПЉАЊЕ ПОТПИСА ЗА ЛИСТУ "АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - НАЈБОЉЕ ЗА СЕЧАЊ" Гужва и редови за подршку у СЕЧЊУ, НЕУЗИНИ, БОКИ, КРАЈИШНИКУ

26.10.2025. 17:25 17:33
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
сечањ
Фото: СНССечањ, Инстаграм

Недеља је дан када је у општини Сечањ, у организацији Општинског одбора Српске напредне странке, организовано прикупљање потписа подршке листи "Александар Вучић - најбоље за Сечањ".

Од раног јутра чланови и симпатизери чекали су испред седишта СНС у Сечњу, али и у Неузини, Крајишнику и Боки, како би потписом дали подршку странци на локалним избортима, који су заказани за 30. новембар.

- Општински одбор Српске напредне странке Сечањ у рекордном року прикупио је неопходан број потписа подршке листи кандидата за одборнике “Александар Вучић - најбоље за Сечањ”. Велики број потписа представља снажну поруку, а то је да ОО СНС Сечањ има пуну подршку становника наше општине. - написали су из Општинског одбора Српске напредне странке Сечањ на свом Инстаграм профилу.

 

избори локални избори Српска напредна странка Александар Вучић
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај