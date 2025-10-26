У СЕЧЊУ ПРИКУПЉАЊЕ ПОТПИСА ЗА ЛИСТУ "АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - НАЈБОЉЕ ЗА СЕЧАЊ" Гужва и редови за подршку у СЕЧЊУ, НЕУЗИНИ, БОКИ, КРАЈИШНИКУ

Недеља је дан када је у општини Сечањ, у организацији Општинског одбора Српске напредне странке, организовано прикупљање потписа подршке листи "Александар Вучић - најбоље за Сечањ".

Од раног јутра чланови и симпатизери чекали су испред седишта СНС у Сечњу, али и у Неузини, Крајишнику и Боки, како би потписом дали подршку странци на локалним избортима, који су заказани за 30. новембар.

- Општински одбор Српске напредне странке Сечањ у рекордном року прикупио је неопходан број потписа подршке листи кандидата за одборнике “Александар Вучић - најбоље за Сечањ”. Велики број потписа представља снажну поруку, а то је да ОО СНС Сечањ има пуну подршку становника наше општине. - написали су из Општинског одбора Српске напредне странке Сечањ на свом Инстаграм профилу.