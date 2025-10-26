СИНЕРУ ТИТУЛА У БЕЧУ: Преокренуо против Зверева у финалу
26.10.2025. 17:23 17:25
Италијански тенисер Јаник Синер освојио је АТП турнир у Бечу.
У финалу је победио Немца Александра Зверева 3:6, 6:3, 7:5.
Меч је трајао два сата и 29 минута. Синер је други тенисер света, док се Зверев налази на трећем месту АТП листе. Ово је био осми међусобни дуел италијанског и немачког тенисера, а четврти тријумф Синера.
Италијан је победом на турниру у главном граду Аустрије стигао до 22. титуле у каријери, а четврте у овој години. Зверев је у каријери освојио 24 АТП трофеја.
АТП турнир у Бечу се играо за наградни фонд од 2.736.875 евра.