СЕРГЕЈУ НОВИ УГОВОР У АЛ ХИЛАЛУ: Одлука је била лака, овде сам доживео најбоље тренутке
26.10.2025. 17:34 17:38
Српски фудбалер Сергеј Милинковић-Савић продужио је уговор са Ал Хилалом, потврдио је у недељу клуб из Саудијске Арабије.
-Од првог дана када сам дошао, осетио сам нешто другачије. Навијачи, клуб, дух – као нигде другде. У Ал Хилалу, сваки моменат има значење. Свака победа има посебан ‘укус’. Овде научиш да амбиција никад не престаје да расте. Овде сам доживео најбоље тренутке. Оно што ме повезује са овим клубом је више од уговора. Одлука је била лака – остајем. Јер слава никада није била ближа – поручио је Милинковић-Савић у видеу којим је Ал Хилал потврдио вест навијачима.