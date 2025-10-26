(ФОТО) ПРЕДЊИ ДЕО АУТА ЗГУЖВАН, ДЕЛОВИ РАСУТИ СВУДА Тешка несрећа на Ибарској магистрали: ИМА ПОВРЕЂЕНИХ
26.10.2025. 19:35 19:38
како јављају очевици, на Ибарској магистрали вечерас се догодила саобраћајна незгода, у којој су две особе задобиле лакше повреде, а стварају се велике гужве на прилазу Београду.
Саобраћајна незгода у којој су учествовала два возила, догодила се вечерас на Ибарској магистрали, код скретања за Железник.
Како се види на фотографијама објављеним на Инстаграм страници moj_beo_grad, дошло је до судара два аутомобила.
Како се наводи, две особе су лакше повређене.
На лицу места су полиција и екипе Хитне помоћи.