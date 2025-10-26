moderate rain
ПРОНАЂЕНЕ НЕСТАЛЕ ДЕВОЈЧИЦЕ (12) И (15), ЗА ЊИМА 2 ДАНА ТРАГАЛА ПОЛИЦИЈА; Вест јавила МАЈКА ЈЕДНЕ ОД ЊИХ

26.10.2025. 18:22 18:24
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник, Јутарњи
Коментари (0)
НЕстале
Фото: nestali.hr

Две девојчице из Хрватске, старости 12 и 15 година, пронађене су након два дана потраге, пише Јутарњи.

Како су хрватски медији писали, обе девојчице су нестале 24. октобра у Каштелима.

Мајка једне од њих се огласила и саопштила вест да су девојчице пронађене живе и здраве.

Подсетимо, у питању су В.М. (12) и Н.Ц. (15). Прво је нестала млађа, али полиција је веровала да је њихов нестанак повезан.

Полиција је објавила апел свим грађанима за помоћ, а апел је ширен и друштвеним мрежама.

Није познато куда су отишле ни где су боравиле та два дана.

