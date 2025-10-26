ПРОНАЂЕНЕ НЕСТАЛЕ ДЕВОЈЧИЦЕ (12) И (15), ЗА ЊИМА 2 ДАНА ТРАГАЛА ПОЛИЦИЈА; Вест јавила МАЈКА ЈЕДНЕ ОД ЊИХ
26.10.2025. 18:22 18:24
Две девојчице из Хрватске, старости 12 и 15 година, пронађене су након два дана потраге, пише Јутарњи.
Како су хрватски медији писали, обе девојчице су нестале 24. октобра у Каштелима.
Мајка једне од њих се огласила и саопштила вест да су девојчице пронађене живе и здраве.
Подсетимо, у питању су В.М. (12) и Н.Ц. (15). Прво је нестала млађа, али полиција је веровала да је њихов нестанак повезан.
Полиција је објавила апел свим грађанима за помоћ, а апел је ширен и друштвеним мрежама.
Није познато куда су отишле ни где су боравиле та два дана.