СРПСКИ ДЕРБИ У ПРЕМИЈЕР ЛИГИ БОРНМУТУ: Петровић и Милосављевић славили над Миленковићевим „шумарима“
Фудбалери Арсенала победили су на свом терену Кристал Палас резултатом 1:0 (1:0) у утакмици деветог кола енглеске Премијер лиге.
Једини гол на утакмици постигао је Еберечи Езе у 39. минуту. Арсенал је први на табели Премијер лиге са 22 бода, док је Кристал Палас на 10. позицији са 13.
Астон Вила је у Бирмингему савладала Манчестер сити 1:0 голом Метија Кеша у 19. минуту. Манчестер сити је четврти на табели енглеског првенства са 16 бодова, док је Астон Вила седма са 15.
Фудбалери Борнмута су на свом терену победили Нотингем Форест резултатом 2:0. Голове за Борнмут постигли су Маркус Таверније у 25. и Ели Жуниор Крупи у 40. минуту. Цео меч за Борнмут су одиграли голман репрезентације Србије Ђорђе Петровић и штопер Вељко Милосављевић. За клуб из Нотингема целу утакмицу је одиграо српски репрезентативац Никола Миленковић.
Фудбалери Бормута се налазе на другом месту на табели са 18 бодова, док је Нотингем Форест на 18. позицији са само пет.
Фудбалери Барнлија су у гостима надиграли Вулверхемптон резултатом 3:2. Од 17.30 часова састаће се Евертон и Тотенхем.