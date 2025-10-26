НИЈЕ САМО АЛКОХОЛ, ВЕЋ И НАРКОТИЦИ? Испливали нови детаљи стравичне саобраћајне несреће у којој је смртно страдала ТРОЧЛАНА ПОРОДИЦА
Возач „аудија“, двадесетчетворогодишњи Никола Ђ. из Босне и Херцеговине, изазвао је стравичну саобраћајну несрећу на Новом Београду у којој је страдала трочлана породица. Према првим резултатима, он је управљао возилом под дејством алкохола — у крви му је измерено 1,17 промила — а како се сумња, био је позитиван и на наркотике, односно марихуану.
Несрећа се догодила у улици Омладинских бригада, у близини насеља West 65, када је „ауди“ прошао кроз црвено светло и великом брзином ударио у „хјундаи“ у којем су били супруг и супруга са деветогодишњим сином. Од силине ударца, возило је одбачено на семафор и потпуно уништено. Породица је настрадала на лицу места.
Према информацијама које преноси портал „Нова“, након привођења Николи Ђ. је, поред алкотеста, урађен и тест на наркотике који је показао присуство марихуане. Он је задржан 48 сати, а против њега ће бити поднета кривична пријава за тешко дело против безбедности јавног саобраћаја.
Погинули мушкарац, Бојан Ж. (43), био је саобраћајни полицајац, што је потврдило више његових колега и пријатеља који се од њега опраштају на друштвеним мрежама потресним порукама.
Министар унутрашњих послова Ивица Дачић саопштио је да је полиција одмах изашла на лице места и да је у току утврђивање свих околности трагедије.
На снимку надзорне камере који кружи друштвеним мрежама види се тренутак судара — „хјундаи“ је скретао, када је у њега, огромном брзином, налетео „ауди“. Возила су уништена до непрепознатљивости, а ваздушни јастуци на „аудију“ били су активирани.
Цела Србија је дубоко потресена овом трагедијом, која је поново покренула питања одговорности и безбедности у саобраћају.