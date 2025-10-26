Дан Националног савета црногорске националне мањине у Врбасу: ЦРНОГОРЦИ ЗНАЧАЈАН КАМЕНЧИЋ У МУЛТИЕТНИЧКОМ МОЗАИКУ ПОКРАЈИНЕ И РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Потпредседник Покрајинске владе Томислав Жигманов честитао је данас, на свечаности приређеној поводом обележавања Дана Националног савета црногорске националне мањине, председнику Савета Драгољубу Маловићу и свим Црногоркама и Црногорцима њихов празник 26. октобар – Дан оснивања Савета.
Свечаности у Врбасу присуствовали су и потпредседник Покрајинске владе др Милан Попов и покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност проф. др Бранко Маркоски.
У присуству представника републичких и покрајинских институција, локалне самоуправе и бројних чланова црногорске заједнице, потпредседник Жигманов је указао на посвећеност наше државе у очувању националног идентитета Црногораца, као и на важну улогу Савета у развоју њиховог културног живота и унапређењу положаја.
„Остварујући своја мањинска права и као заједница која је високо интегрисана у друштву, Црногорци чине значајан каменчић у мултиетничком мозаику Покрајине и Републике Србије и придоносе мултикултуралном богатству наше државе“, истакао је Жигманов.
Црногорски савет је, подсетио је потпредседник Жигманов, основан на данашњи дан 2014. године у Скупштини Републике Србије у Београду, када је на електорској скупштини изабрано двадесет три члана првог сазива Националног савета црногорске националне мањине, чије је седиште на територији Аутономне покрајине Војводине – у Врбасу.
Он је истакао да, према попису становништва из 2022. године, у Србији живи 20.238 Црногораца, од којих највећи број у Војводини – у Врбасу, Kули, Малом Иђошу и Новом Саду.
Жигманов је навео да Савет пружа подршку црногорској заједници у остваривању њених интереса у областима културе, информисања, образовања и службене употребе језика и писма.
„Покрајинска влада са својим секретаријатима, у партнерским односима и у континуитету, обезбеђује материјално-финансијске предуслове и ради на креирању и спровођењу мањинских политика, што омогућује опстанак и развој националног идентитета свих заједница, па тако и црногорске. Тако је било до сада, а тако ће бити и убудуће“, поручио је потпредседник Жигманов.
Поред председника Националног савета црногорске националне мањине у Србији Драгољуба Маловића, који је у својству домаћина поздравио присутне, на свечаности су се обратили и државни секретар у Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог Иван Бошњак и генерална конзулка Црне Горе у Републици Србији Невенка Ћировић.