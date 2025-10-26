МРАК ЗАУСТАВИО ЉУДЕ У ПОТРАЗИ ЗА НЕСТАЛИМ МОКРИНЦЕМ Ујутру се формирају у “стрелце” и пешице крећу да чешљају терен
У понедељак, у 9 сати, наставиће се потрага за Алексом Поповим (82) из Мокрина. Сваки траг му се губи након што је у суботу сипао гориво на сеоској бензинској пумпи, а онда се зеленим трактором упутио до њиве у део мокринског атара према Румунији, пише на Инстаграму gradski.online.
-У потрагу су били укључени мештани, полицајци, добровољни ватрогасци из нашег села и Иђоша, припадници НИС-ове ватрогасне јединице, овци и пољопривредници. Атар је надгледан из дронова. Претражили смо велики део мокринског атара, који је повезан са оним где се нестали Алекса Попов запутио трактором.
Џиповима и теренским возилима ишли смо атарским путевима у правцу Румуније, па све до Накова. Претраживани су и други делови атара где је Алекса, можда, након његове њиве могао да се запути. Временски услови били су тешки јер киша није престајала да пада. Атарски путеви су блатњави, а киша је спрала претходне трагове- каже Ненад Чавић из Мокрина, један од учесника потраге и наставља:
-У понедељак ћемо се формирати у "стрелце" и пешице кренути да чешљамо терен. Потрага ће почети у 9 сати, а добродошли су сви који желе да нам се придруже- наводи Чавић.
Уколико располажете било каквим информацијама о несталом Алекси Попову из Мокрина, позовите 061- 625 9112.