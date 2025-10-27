Није понео документе
(ФОТО) ПРОДАО ЗЕМЉУ И НЕСТАО Ритнер Чонгор из Куле изашао из куће ПРЕ 36 ДАНА и од тада од њега ни трага, ни гласа! ПОРОДИЦА МОЛИ ЗА ПОМОЋ
27.10.2025. 21:20 21:39
Ритнер Чонгор из Куле нестао је 21. септембра у свом граду.
Према доступним информацијама, Чонгор је тог дана изашао из породичне куће, а да се никоме није јавио.
Његови најближи наводе да је са мајком имао добре односе.
Пре нестанка, Ритнер Чонгор продао је земљу.
Није понео личне документе, али постоји могућност да је са собом имао мађарски пасош, иако службени подаци показују да није регистрован на прелазима да је напустио државу.
Породица и надлежне службе позивају све који имају информације о његовом боравку да се јаве полицији, пише Блиц.
Висок је 180 цм, тежак 130 кг.