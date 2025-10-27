light rain
Није понео документе

(ФОТО) ПРОДАО ЗЕМЉУ И НЕСТАО Ритнер Чонгор из Куле изашао из куће ПРЕ 36 ДАНА и од тада од њега ни трага, ни гласа! ПОРОДИЦА МОЛИ ЗА ПОМОЋ

27.10.2025. 21:20 21:39
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц
Фото: Printscreen/Instagram/ nestali_srbija

Ритнер Чонгор из Куле нестао је 21. септембра у свом граду.

Према доступним информацијама, Чонгор је тог дана изашао из породичне куће, а да се никоме није јавио. 
 

Његови најближи наводе да је са мајком имао добре односе.
 

Пре нестанка, Ритнер Чонгор продао је земљу.
 

Није понео личне документе, али постоји могућност да је са собом имао мађарски пасош, иако службени подаци показују да није регистрован на прелазима да је напустио државу.

 

Породица и надлежне службе позивају све који имају информације о његовом боравку да се јаве полицији, пише Блиц.
 

Висок је 180 цм, тежак 130 кг.
 

Нестао нестали Србија кула
