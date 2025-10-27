(ФОТО) "Србија је непобедива када смо сложни" ВУЧИЋ ПОСЛАО ЈАСНУ ПОРУКУ
Председник Србије Александар Вучић огласио се на свом инстаграм налогу и послао јасну поруку.
Србија је непобедива када смо сложни - истакао је Вучић уз фотографију.
Вучић је претходно данас истакао да ново омнибус истраживање показује да је блокадерска листа по први пут у паду и да се све окренуло.
Боље је него што сам очекивао, лакше него што сам се надао и даље уз много ствари које ми код себе морамо да исправљамо, мењамо, показујемо више бриге људима и тако даље. А што се тиче тога јесмо ли на било који начин угрожени од блокадера - окренуло се све. Окренуле су се чак и оцене - рекао је Вучић на обележавању славе СНС на питање о новом омнибус истраживању јавног мњења.
Он је истакао да је велика и добра ствар када имате, како је рекао, минус 10 нет позивитних и негативних, док се сада опет вратио на плус 3,5.
Сад сам се опет вратио на плус 3,5 ако се не варам што није нормално после 14 година да будемо искрени. Иначе кад имате минус 20 можете да побеђујете без превеликих проблема, али сад је плус 3,5 а они су на минус 20 и нешто до минус 60. Имају неких на минус 75 нет негативних, дакле имају по четири, пет одсто позитивних, а минус 80, тако да су нет минус 75, тако да и то гледате као израз расположења народа - рекао је Вучић.
Како је навео, блокадерска листа је по први пут у паду.
Истакао је да када добије свако истраживање прво га сакрије од странке.
Зато што људи када добију истраживање, и посебно ако је добро истраживање, они се толико полакоме. Толико помисле да је све у реду, и да их народ много воли, и да је све једноставно, и да ће све да буде добро. Тако да ја то узмем, сакријем за себе, анализирам податке, и обавестим их о ономе о чему ја хоћу - рекао је Вучић.