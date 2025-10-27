ВЕЛИКА ЗАПЛЕНА ДРОГЕ НА ГРАДИНИ У специјалним „бункерима“ полиција пронашла преко 55 кила марихуане! Ухапшени имао и ФАЛСИФИКОВАНУ ВОЗАЧКУ ДОЗВОЛУ
Припадници Министарства унутрашњих послова, Регионалног центра Граничне полиције према Бугарској, у сарадњи са ПУ Пирот и Вишим јавним тужилаштвом у Пироту, запленили су више од 55,5 килограма биљне материје за коју се сумња да је марихуана и ухапсили А. М. (2003) због постојања основа сумње да је извршио кривична дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога и фалсификовање исправе.
Полиција је на Граничном прелазу Градина, на излазу из земље, приликом контроле најпре утврдила да је осумњичени на увид дао фалсификовану возачку дозволу, а потом је даљим прегледом возила „пасат“ мађарских регистарских ознака којим је он управљао, пронашла 55 килограма и 530 грама биљне материје за коју се сумња да је марихуана, упаковану у 100 пакета и сакривену у три посебно израђена бункера.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Вишем јавном тужилаштву у Пироту.