ВРБАШАНИН (18) ПАО ПОСЛЕ ПРЕТРЕСА СТАНА Марихуана, вага и новац пронађени на адреси
16.10.2025. 13:14 13:24
Припадници Министарства унутрашњих послова у Врбасу ухапсили су Ф. Ш. (2007) из овог места, због постојања основа сумње да је учинио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.
Како се каже у саопштењу ПУ Нови Сад, претресом просторија које користи осумњичени, полиција је пронашла марихуану, вагу и новац, за који се сумња да потиче од продаје наркотика.
По налогу надлежног јавног тужиоца, против Ф. Ш. биће поднета кривична пријава у редовном поступку.