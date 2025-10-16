clear sky
СКИДАО ДЕЦИ ПАТИКЕ, ПРОВАЉИВАО У КАФИЋЕ И ФИРМЕ Младић осумњичен за девет кривичних дела

16.10.2025. 13:04 13:12
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
najnovija vest opsta
Фото: Дневник

Припадници Министарства унутрашњих послова у Београду, Полицијске станице Палилула, у сарадњи са Првим основним јавним тужилаштвом, ухапсили су Р. Б. (1997) због постојања основа сумње да је у периоду од 24. августа до 17. септембра ове године извршио више кривичних дела против имовине.

Он се сумњичи за разбојништво, две тешке крађе на нарочито дрзак начин, три тешке крађе и две крађе, укупно девет кривичних дела.

Према наводима из истраге, Р. Б. је уз претњу подесним предметом од једног малолетника одузео патике, док је од других грађана отимао торбе и мобилне телефоне, као и проваљивао у фирме и угоститељске објекте, из којих је узимао новац и друге вредности.

Такође, сумња се да је из једне дрогерије украо робу, а од једног грађанина новчаник из торбе.

Полиција наводи да је за осумњиченим било расписано шест потрага и једна потерница због извршења сличних кривичних дела.

Р. Б. је задржан до 48 часова и биће, уз кривичну пријаву, приведен надлежном тужилаштву.

