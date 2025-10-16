КОЛИКО ЈЕ ЉУДИ ПАЈТИЋ УХЛЕБИО У ПОКРАЈИНСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ Гојковић: Масовно запошљавање десило се у периоду од 2012. до 2016. године ПРЕТЕРАН ЈЕ БРОЈ У ОДНОСУ НА ИНГЕРЕНЦИЈЕ
Председница Покрајинске Валде Маја Гојковић је за скупштинском говорницом истакла да се ребаланс буџета ради у највећој мери због санкција које су уведене нафтној индустрији Србије.
- Нисмо могли да знамо да ли ће и у ком тренутку америчка администрација да се одлучи на санкције НИС-у. Продали сте Нафтну индустрију Србије. Трчало се у Москву. Свађали су се Војислав Коштуница и Борис Тадић, Веља Илић и не знам ко још, јер су хтели да сви у истом дану буду у Москви, да се сликају, јер без слике са Путином не би имали успеха на изборима. То је истина. Да ли су наши проблеми кренули оног тренутка када смо за тепсију рибе дали НИС? Ко је из ког кабинета Демократске странке успео да се ухлеби на добре позиције у НИС-у, на такве позиције да добијају и дивиденде? Желим све најбоље нашој држави и верујем да се сви труде да нађу решење за НИС - рекла је Гојковић.
Гојковић је поменула и запослене у покрајинској администрацији и отпуштањима која су се десила 2012. године.
-Шта се десило за запосленима у покрајинској администрацији 2000. године, колико је људи политичком одлуком отпуштено одавде? 12 година касније, 110 људи је отпуштено. Ко се све од функционера онда ухлебио у покрајинској администрацији од 2012. до 2016. године кога је све Пајтић ухлебио. Претеран је број овде запослених у односу на наше ингеренције. Да ли 1500 људи треба да долази овде сваки дан, и шта раде, чиме доприносе? Добар део њих ради, остали седе. Досад није било евиденције о томе ко је члан неке политичке странке. Не знам где се налазе ти људи који су масовно запошљавани од 2012. до 2016. године овде - рекла је Гојковић.