clear sky
11°C
16.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

БЕЗ СВЕСТИ ПРЕВЕЗЕНО У БОЛНИЦУ Дете упало у базен са водом за наводњавање ОВО СУ ДЕТАЉИ НЕСРЕЋЕ КОД КРАЉЕВА

16.10.2025. 20:03 20:21
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Коментари (0)
hitna pomoc Dnevnik
Фото: Dnevnik.rs

Петогодишње дете страдало је данас у селу Ратина код Краљева.

Полиција је око 16,40 обавештена да је дете услед несрећног случаја упало у базен са водом која служи за наводњавање.

На лице места одмах је упућена полицијска патрола, која није затекла дете јер је оно без свести заједно са мајком превезено у Општу болницу "Студеница" у Краљеву.

Дете је, нажалост, подлегло повредама око 18,20, упркос покушајима реанимације.

Полиција ради на утврђивању чињеница и околности овог трагичног догађаја.

(Telegraf.rs)

 

дете базен Краљево
Извор:
Telegraf.rs
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај