БЕЗ СВЕСТИ ПРЕВЕЗЕНО У БОЛНИЦУ Дете упало у базен са водом за наводњавање ОВО СУ ДЕТАЉИ НЕСРЕЋЕ КОД КРАЉЕВА
16.10.2025. 20:03 20:21
Петогодишње дете страдало је данас у селу Ратина код Краљева.
Полиција је око 16,40 обавештена да је дете услед несрећног случаја упало у базен са водом која служи за наводњавање.
На лице места одмах је упућена полицијска патрола, која није затекла дете јер је оно без свести заједно са мајком превезено у Општу болницу "Студеница" у Краљеву.
Дете је, нажалост, подлегло повредама око 18,20, упркос покушајима реанимације.
Полиција ради на утврђивању чињеница и околности овог трагичног догађаја.