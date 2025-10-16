clear sky
„Предстоји тежак посао" ЗАХАРОВА О ПРОНАЛАЖЕЊУ ОПТИМАЛНОГ РЕШЕЊА ЗА НИС: Руски инвеститори су ГУБИТАША трансформисали у ''модерног и ефикасног'' лидера у том сектору на Балкану

16.10.2025. 20:12
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
нис
Фото: Printscreen/Facebook/Russian Foreign Ministry - МИД России(Promo NIS

МОСКВА: Русија и Србија трагају за оптималним решењем за НИС како би се превазишле америчке санкције, изјавила је данас портпаролка руског Министарства спољних послова Марија Захарова и истакла да Москва дели са председником Србије Александром Вучићем позитивну оцену разговора српских и руских представника 13. октобра Београду.

Она, је, међутим, нагласила да предстоји тежак посао, преноси Спутњик.
 

Према речима Захарове, НИС се својевремено, управо захваљујући напориам руског инвеститора, трансформисала из губиташа у ''модерну и ефикасну'' структуру, лидера у том сектору на Балкану.
 

Портпаролка је указала да је приватизација компаније омогућена захваљујући међувладином споразуму из 2008. године, док Сједниене Америчке Државе никада нису имале учешћа у том процесу.
 

У садашњим условима наши српски партнери и ми трагамо за оптималним решењем како бисмо превазишли проблеме вештачки наметнуте од стране америчке администрације. То ћемо радити ослањајући се на споразум из 2008. године узимајући у обзир интереса Русије и Србије. Увек смо одговорно приступали функционисању НИС-а. Свесни смо колико је успешно пословање овог предузећа важно за Београд у сваком смислу, рекла је Захарова.
 

Америчке санкције НИС-у због већинског руског власништва ступиле су на снагу прошле седмице.
 

Почетком ове недеље председник Србије Александар Вучић састао се са председником Управног одбора Гаспромњефта Александром Дјуковим и замеником министра енергетике Руске Федерације Павелом Сорокином по питању НИС-а, након чега је грађанима поручио да неће бити несташица нафтних деривата.
 

Амбасадор Русије у Србији Александар Боцан-Харченко изјавио је да између Србије и Русије постоји уговор и сагласност о гасном аранжману, који подразумева да ће снабдевање бити стабилно, непрекидно и по најповољнијој цени, прецизирајући да је у питању уговор "највишег нивоа", који је дугорочан.
 

