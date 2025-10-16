clear sky
ТРАМП И ПУТИН У БУДИМПЕШТИ Орбан: Спремни смо за планирани састанак, сјајна вест за све који воле мир

16.10.2025. 20:19 20:20
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: Youtube printscreen/ Orbán Viktor

Мађарска је спремна за планирани састанак америчког председника Доналда Трампа и руског председника Владимира Путина у Будимпешти, саопштио је данас мађарски премијер Виктор Орбан.

''Планирани састанак представља сјајне вести за све у свету који воле мир. Спремни смо'', написао је Орбан на свом налогу на мрежи Икс.

Раније данас Трамп и Путин су током телефонског разговора договорили састанак својих делегација на високом нивоу, након чега би њих двојица требало да се састану у Будимпешти.

''Председник Путин и ја ћемо се састати на договореној локацији у Будимпешти, да видимо можемо ли да окончамо овај неславни рат између Русије и украјине'', написао је Трамп на свом налогу на мрежи Truth Социал (Истина).

Он је навео да су Путин и он дуго разговарали о трговини Русије и САД након што  рат са Украјином буде окончан.

Истакао је да је Путин честитао на ''великоим постигнућу мира'' на Блиском истоку, о чему се ''sanjalo вековима''.

''Заиста верујем да ће успех на Блиском истоку помоћи у нашим преговорима о окончању рата Русије и Украјине'', навео је амерички председник.

 

виктор орбан састанак Доналд Трамп владимир путин
Вести Свет
