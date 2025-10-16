ШОК САЗНАЊА О ПАДУ НАДСТРЕШНИЦЕ! Председник СНС о детаљима трагедије у Новом Саду: Вучевић први пут о нелогичностима у току истраге
Председник Српске напредне странке и саветник председника за регионална питања Милош Вучевић говорио је о актуелним друштвеним и политичким темама за Информер телевизију.
-Мене је шокирало када је председник недавно изнео хронолошки шта се дешавало. Нисам знао много тога. Разумео сам да се журило са уклањањем надстрешнице због избегавања форензике. А ми смо оптуживани за корупцију. Унапред су знали да не треба да гледају снимке, целог дана, или два дана пре, да ли је било неких назнака. У 24 или 48 сати раније да виде да ли је било нечег. Како су унапред знали на шта да се фокусирају у истрази?- упитао је лидер СНС.
Вучевић је подсетио да налоге Тужилаштва све време користе блокадери за напад на државу.
- Не могу да прихватим шта су нам урадили. Не бих да будем теоретичар завере. Инфраструктура је симбол препорода Србије, брзи воз је симбол нове Србије. Доводи се у питање сарадња са Кином. Много је случајности. До пуцања у дечака на школи на Врачару, Дубона, па Нови Сад. Сваки трагичан догађај искористили су за потпуно рушење државе. Поплаве кад задесе Валенсију, Шпанију не руше. Македонију не руше или Португалију. Кад се у Србији деси трагедија блокирају- закључио је.
Дани пред нама ће показати решење за НИС
Лидер владајуће странке се осврнуо на ситуацију са НИС-ом.
-Када се туку два супертешкаша, настрадају мањи. Не знам који је излаз. Верујем и навијам, подржавам, да ће држава наћи најбоље решење. Нити смо уводили санкције, нити смо продали НИС, нити можемо да га отимамо од Руса. Ми можемо да заштитимо наше интересе, а да грађани то не осете. Тешко је да се то спроведе. Дани пред нама ће показати шта је решење. Ми смо само поље на шаховској табли. Заборавља се да чекамо гасни аранжман са Русијом. Долази зима, треба да грејемо станове, фабрике да раде, да имамо термоелектране које прозводе струју на гас- казао је Вучевић.
Он је додао и да Руси и Американци гледају своје интересе, те да ту нема емоција.
-Уместо да смо политички зрели, да се примиримо, да пустимо државу да нађе решење. Ми навијамо да наш тим прими гол. Вучић треба да жонглира за све нас, а публика навија да падне. Њима ће бити горе да падне. Надам се да ће се наћи решење- да ће руски партнери пружити руку, као и амерички партнери- објаснио је.
Чека нас највећа злоупотреба трагедије
Како даље наводи Вучевић, Србију чека највећа злоупотреба ужасне трагедије, монополизација бола и саосећања 1. новембра.
- Покушаће да осећај бола отму и од породица. Монополизација бола. Они жалећи могу да убијају, спале. Мислим да немају снаге и да ће им бројеви бити много мањи.
Зли режим Вучића урадио Медицински факултет, а сада је база за рушење државе
Вучевић је прокоментарисао и долазак једног од блокадера са џаковима на Медицински факултет, а како Информер истиче, пријатеља Миле Пајић.
-Замислите да су протести у Осијеку и да донесем џакове са новосадским таблицама, како бих прошао. Они кад неко подигне три прста у Хрватској ухапсе. Зли режим Александра Вучића је урадио зграду Медицинског факултета. Био сам тада градоначелник. То им је сад база за рушење државе. Замислите да ја идем по Сплиту или Ријеци и учествујем на "просвједима". Мислим да бих се брзо купао на сплитској риви врло брзо. Надам се да ће органи проверити све.
Пружићемо достојан отпор блокадерима
Лидер СНС је најавио изборе у две општине 30. новембра.
-Имамо изборе у Мионици и Неготину, и можда у једној општини у Банату. Блокадери се још нису кандидовали, тек ће. Блокадери ће победити као и у Косјерићу. Неће нам бити лако да победимо, али верујем да ћемо пружити достојан отпор блокадерима- закључио је.