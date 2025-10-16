clear sky
У ШИДУ СВЕЧАНО ОТВОРЕНА 64. МЕЂУНАРОДНА БИЦИКЛИСТИЧКА ТРКА „КРОЗ СРБИЈУ“: Караван креће из Босута

16.10.2025. 18:34 19:20
Пише:
Лазо Бакмаз
Извор:
Дневник
спорт
Фото: БСС / Ивана Давидов

Дефилеом учесника у центру Шида свечано је отворена Међународна бициклистичка трка „Кроз Србију“, 64. по реду.

Установљена још за време династије Карађорђевић пре Другог светског рата, упркос незавидној економској ситуацији и хроничној беспарици поткрај прошлог и почетком новог века, задржала је ниво једне од најзначајнијих такмичења на два точка на југоистоку Европе.

– Драго нам је да у Шиду можемо да поздравимо бициклисте са различитих светских меридијана у нашој традиционалној трци „Кроз Србију“ – добродошлицу каравану трке пожелео је председник Скупштине општине Шид Ђорђе Томић. – Имамо ту част да баш у нашем граду озваничимо старт њеног 64. издањао. Свима у каравану желим да се пријатно осећају друмовима Србије и успешну вожњу до каначног циља. 

спорт
Фото: БСС / Ивана Давидов

Караван бициклиста возиће у петак пре подне полуетапу од Босута до Врдника дугу 74 км, да би у послеподневу истог дана наставио друмом од 72 км од Засавице до Новог Сада. 

У суботу је друга етапа, од Зрењанина до Пожаревца дуга 140 км, да би на 120 км од Јагодине до Крушевца уследио расплет у последњој етапи са циљем у Крушевцу. 

– Уверен сам да ћете, поред спортског изазова које такмичење носи, имати прилике да уживате у лепотама наше земље и гостољубивости нашег народа – рекао је, приликом отварања такмичења, председник Бициклистичког савеза Србије Душан Гојић. – Наша је жеља да Војводина и Србије буду високо позициониране на мапи светског бициклизма, а све већи број учесника из иностранства, како у овој трци, тако и у осталим бициклистичким такмичења у нашем поднебљу, то и потврђује. 

Међу 16 екипа са различитих меридијана света у каравaну су и десеторица најбољих српских такмичара, сврстаних у национални тим Србије, екипу краљевачког Металца, али и као појачања у мађарској екипи Јунајтед Шипинг. Дуже од једне деценије и тријумфа Ивана Стевића, Србија очекује победу српског бициклисте у генералном пласману. 

трка кроз србију бициклизам
Извор:
Дневник
Пише:
Лазо Бакмаз
Спорт Остали спортови
