У ШИДУ СВЕЧАНО ОТВОРЕНА 64. МЕЂУНАРОДНА БИЦИКЛИСТИЧКА ТРКА „КРОЗ СРБИЈУ“: Караван креће из Босута
Дефилеом учесника у центру Шида свечано је отворена Међународна бициклистичка трка „Кроз Србију“, 64. по реду.
Установљена још за време династије Карађорђевић пре Другог светског рата, упркос незавидној економској ситуацији и хроничној беспарици поткрај прошлог и почетком новог века, задржала је ниво једне од најзначајнијих такмичења на два точка на југоистоку Европе.
– Драго нам је да у Шиду можемо да поздравимо бициклисте са различитих светских меридијана у нашој традиционалној трци „Кроз Србију“ – добродошлицу каравану трке пожелео је председник Скупштине општине Шид Ђорђе Томић. – Имамо ту част да баш у нашем граду озваничимо старт њеног 64. издањао. Свима у каравану желим да се пријатно осећају друмовима Србије и успешну вожњу до каначног циља.
Караван бициклиста возиће у петак пре подне полуетапу од Босута до Врдника дугу 74 км, да би у послеподневу истог дана наставио друмом од 72 км од Засавице до Новог Сада.
У суботу је друга етапа, од Зрењанина до Пожаревца дуга 140 км, да би на 120 км од Јагодине до Крушевца уследио расплет у последњој етапи са циљем у Крушевцу.
– Уверен сам да ћете, поред спортског изазова које такмичење носи, имати прилике да уживате у лепотама наше земље и гостољубивости нашег народа – рекао је, приликом отварања такмичења, председник Бициклистичког савеза Србије Душан Гојић. – Наша је жеља да Војводина и Србије буду високо позициониране на мапи светског бициклизма, а све већи број учесника из иностранства, како у овој трци, тако и у осталим бициклистичким такмичења у нашем поднебљу, то и потврђује.
Међу 16 екипа са различитих меридијана света у каравaну су и десеторица најбољих српских такмичара, сврстаних у национални тим Србије, екипу краљевачког Металца, али и као појачања у мађарској екипи Јунајтед Шипинг. Дуже од једне деценије и тријумфа Ивана Стевића, Србија очекује победу српског бициклисте у генералном пласману.