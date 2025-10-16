ТРАМП НАЈАВИО САСТАНАК С ПУТИНОМ У БУДИМПЕШТИ: Циљ – ОКОНЧАТИ РАТ у Украјини
Амерички председник Доналд Трамп и руски председник Владимир Путин договорили су данас да ће се следеће недеље њихови саветници састати на високом нивоу, након чега ће се Путин и Трамп састати у Будимпешти.
''Председник Путин и ја ћемо се састати на договореној локацији у Будимпешти, да видимо можемо ли да окончамо овај неславни рат између Русије и украјине'', написао је Трамп на свом налогу на мрежи Truth Social (Истина), након што је с Путином разговарао телефоном.
Он је навео да ће Сједињене Америчке Државе на састанку на високом нивоу представљати амерички државни секретар Марко Рубио, као и да ће локација тог састанка бити накнадно одређена.
Трамп је навео да су Путин и он дуго разговарали о трговини Русије и САД након што рат са Украјином буде окончан.
Додао је да је Путин захвалио првој дами САД Меланији Трамп на њеном ангажману око деце у рату.
''Био је веома захвалан и рекао да ће се с тим наставити'', навео је Трамп.
Истакао је да је Путин честитао на ''великоим постигнућу мира'' на Блиском истоку, о чему се ''сањало вековима''.
''Заиста верујем да ће успех на Блиском истоку помоћи у нашим преговорима о окончању рата Русије и Украјине'', навео је амерички председник.