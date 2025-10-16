Аустрија сече помоћ најугроженијима, али радо држи лекције Србији
Аустрија, која радо држи лекције Србији о људским правима, данас скраћује помоћ онима на дну лествице
Беч најављује „милионски пакет уштеда“ и сужава приступ минималној социјалној помоћи. Највећа промена погађа особе са супсидијарном заштитом, људе који немају азил, али се не могу вратити у земљу порекла. За њих би право на помоћ престало. Градске власти рачунају на стотине милиона евра уштеде и поручују да систем треба „растеретити“, док хуманитарни сектор упозорава да ће терет пасти на већ преоптерећене мреже солидарности.
Аргумент да ће строжа правила подстаћи брже запошљавање не стоји чврсто на терену. Незапосленост у Аустрији расте већ месецима, а перспектива за слабо квалификоване и људе са језичком баријером није ружичаста. Уз све скупље станове и строже критеријуме за социјалне станове, безбедна егзистенција је све даље. Додатни проблем је индустријски циклус, велике групе по Европи смањују трошкове, гасе линије и укидају радна места. Имена као што су Босцх и Нестлé најављују рационализације и затварање појединих погона, а реструктурирања у металопрерађивачком и челичном сектору доносе резове и у аустријским покрајинама. Шири притисак осећају и малопродаја и угоститељство, сектор услуга живи од сезоне до сезоне, а прелазак са привремених на сталне уговоре постаје све тежи.
Ко остане без потпоре мреже, теже проналази стан, без адресе теже долази до посла, без посла нема квалификација ни језика, зачарани круг. Уместо оштрих линија на папиру, потребни су мостови као што су брже признавање диплома и заната, ваучери за курсеве језика, субвенције за најамнине уз јасне обавезе тражења посла и партнерски рад са послодавцима који стварно запошљавају.
Поглед редакције портала Српски Угао
Аустрија, која радо држи лекције Србији о људским правима, данас скраћује помоћ онима на дну лествице док незапосленост расте, а индустрија затвара врата. Данашња власт у Аустрији непрестано се бави унутрашњим питањима државе Србије, а истовремено не решава своја. Ако је циљ интеграција и рад, онда уз строжа правила морају доћи и веће шансе за стан, школу, језик и посао.