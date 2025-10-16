clear sky
(ВИДЕО) САВИЋ ПРОЛАЗИ КРОЗ ПАКАО, ЗАТРАЖИО И СТРУЧНУ ПОМОЋ Уцене и скандал скрхали бившег фудбалера Звезде

16.10.2025. 11:50
Пише:
Дневник
Извор:
Курир/Дневник
Фото: Printscreen/Youtube/SportalRS "Zapad Marakane se sramotno poneo" Vujadin Savić otvorio dušu: Zar Kataiju i Srniću da se zviždi?!

Бивши фудбалер Црвене звезде, Вујадин Савић, пролази кроз пакао после претњи и уцена којима је био изложен од стране трансродне А. K. (21).

Према сазнањима Телеграфа, Вујадин Савић се и даље осећа веома лоше и потражио је стручну помоћ, а Мирка Васиљевић и породица се не одвајају од њега, иако се и глумица након целокупне ситуације не осећа добро.

- Ово је зло што им се догодило, та особа је ударила на Вујадинову породицу. Све ово лоше утиче на њих, то баш страшно. Вујадин је јако лоше психички, све ово највише не може да поднесе због породице - тврди извор.

Подсетимо, А. K. је одређен притвор од 30 дана због постојања опасности да ће боравком на слободи може да утиче на манипулацију са доказима. Наводно, сума за коју је уцењивала Савића износи око 50.000 евра.

У склопу акције дошло је и до претреса стана А. K. који се налази на Врачару како би се прикупили сви неопходни докази.

Растанак са Звездом

Подсећамо, Црвена звезда се недавно разишла са Вујадином Савићем, који је радио као помоћни тренер у стучном штабу. У клуб са Маракане су образложили тај растанак "приватним разлозима који се тичу фудбалера". Дан после одлуке, клуб са Маракане уклонио је све фотографије Вујадина Савића са званичног сајта.
 

Извор: Курир

вујадин савић звезда афера
