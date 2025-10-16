ЈЕМЕНСКИ ХУТИ ТВРДЕ ДА ЈЕ УБИЈЕН ЊИХОВ НАЧЕЛНИК ШТАБА Нису директно оптужили Израел, али кажу да ће „добити своју казну“
САНА: Јеменски Хути су саопштили да је њихов начелник штаба, Мухамед Абд ел Карим ел Гамари, један од највиших војних званичника групе коју подржава Иран, убијен док је обављао своје дужности.
Иако нису директно оптужили Израел за његово убиство, Хути су нагласили да сукоб са Израелом није завршен и да ће Израел "добити своју одвратну казну за злочине које је починио", пренео је Ројтерс.
У знак солидарности са Палестинцима у Гази, Хути су испалили ракете према Израелу, од којих је већина пресретнута. Израел је узвратио ваздушним ударима на територије Јемена под контролом Хута, пренео је Ројтерс.