Трагедија на станици Нови Београд МУШКАРАЦ ИЗНЕНАДА ПАО МРТАВ НА ПЕРОНУ Хитна помоћ и полиција евакуисале све присутне
Драма на железничкој станици Нови Београд одиграла се данас поподне, када је, према првим информацијама, мушкарац изненада преминуо на излазу ка перону.
На лице места одмах су стигле екипе Хитне помоћи и полиције, а пролазници су у неверици посматрали драму која се одвијала пред њиховим очима. Сведоци наводе да су лекари покушавали реанимацију, али, нажалост, без успеха.
– Само се срушио, људи су стали, неко је позвао Хитну. Убрзо су стигли, покушавали су све, али... после неколико минута су само покрили тело – испричао је један очевидац.
Хитна помоћ је одмах евакуисала све путнике и пролазнике из близине места трагедије, а саобраћај на делу станице био је краткотрајно обустављен.
За сада није познат узрок смрти, али према незваничним информацијама, сумња се да је у питању срчани удар. Полиција обавља увиђај.