Жена звала у помоћ, али...НОВИ ДЕТАЉИ ПОЖАРА У РАКОВИЦИ У КОЈЕМ СУ СТРАДАЛЕ МАЈКА (83) И ЋЕРКА (53) Пронађене две неексплодиране плинске боце 

16.10.2025. 17:18 17:26
Пише:
Дневник
Извор:
euronews.rs
d

У пожару, који се јутрос око десет сати избио у београдском насељу Раковица, страдале су две жене, а како Јуроњуз Србија незванично сазнаје у питању су мајка (83) и ћерка (53).

Како репортер Јуроњуза Србија јавља са терена, мајка је пронађена у кухињи, а ћерка у спаваћој соби.

Ватрогасци су у стану, како даље незванично сазнаје Јуроњуз Србија, пронашли две плинске боце - једна усијана од температуре, док другу пожар није захватио,  и обе су остале неексплодиране.

Наш репортер даље јавља да су комшије испричале да су чули мајку како дозива упомоћ, али да због блиндираних врата, није било могуће ући у стан пре доласка ватрогасаца. 

Станар зграде у којој је избио пожар Жикица Рајковић рекао је за Jуроњуз Србија да је реаговао одмах чим је видео дим.

“Видео сам дим. Након тога су стигли ватрогасци. Помогао саам око црева, како би се што пре решио проблем. Све се баш брзо дешавало. Све смо брзо одрадили, али пожар је већ захватио добар део стана”, рекао је Рајковић.

Подсетимо, пожар је избио на седмом спрату стамбене зграде, и на терен је изашло 16 ватрогасаца са четири возила. 

 

euronews.rs 

 

