МОДЕРНА ФОРЕНЗИКА СВЕ ОТКРИВА Решено убиство из 1984, а ево и како УБИЦУ РАСКРИНКАЛА СЛАМЧИЦА У ПИЋУ

16.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Euronews.rs
Фото: Pixabay.com

Власти Лонг Ајленда су решиле случај силовања и убиства 16-годишње девојке из 1984. године захваљујући сламчици и ДНК тестовима.

Ради се о злочину чија је жртва била Тереса Фуско, која је пронађена мртва 5. децембра 1984. године, 20 дана након њеног нестанка у близини клизалишта у граду Линбруку.

Власти округа Насау су ухапсиле 63-годишњег Ричарда Билодоа као починиоца злочина, који је у то време био власник кафића. 

Шеснаестогодишњакиња је била силована, претучена и задављена, а њено тело је пронађено у шуми. 

Фуско је нестала 10. новембра, неколико сати након што је завршила смену на клизалишту где је радила. 

Хапшење Билодоа, којег су власти дуго пратиле, постало је могуће након што је у фебруару купио пиће близу своје куће и затим бацио чашу у смеће, где су је полицајци пронашли. 

Како је објаснила тужитељка која је објавила хапшење 63-годишњака, "ДНК са сламчице се подударала са узорком узетим са тела Терезе". 

Она је била изричита да су овог пута власти ухапсиле праву особу, јер су 2003. године ухапсили тројицу младића - Џона Рестива, Дениса Холстеда и Џона Когута, који су, иако осуђени и провели 18 година у затвору, на крају ослобођени након посебних ДНК тестова. Њих тројица су касније поднели тужбу и добили одштету од 43 милиона долара. 

"Никада нисам изгубио наду. Увек сам веровао у систем. За мене, чути да постоји неко ко је убио моју ћерку донеће олакшање мени и мојој породици. Болно је пролазити кроз ово изнова и изнова, али чини се да је ово коначан исход и веома сам захвалан. Веома захвалан", изјавио је отац несрећне 16-годишњакиње, Томас Фуско.

(Euronews.rs)

Извор:
Euronews.rs
Пише:
Дневник
Вести Свет
