МОДЕРНА ФОРЕНЗИКА СВЕ ОТКРИВА Решено убиство из 1984, а ево и како УБИЦУ РАСКРИНКАЛА СЛАМЧИЦА У ПИЋУ
Власти Лонг Ајленда су решиле случај силовања и убиства 16-годишње девојке из 1984. године захваљујући сламчици и ДНК тестовима.
Ради се о злочину чија је жртва била Тереса Фуско, која је пронађена мртва 5. децембра 1984. године, 20 дана након њеног нестанка у близини клизалишта у граду Линбруку.
Власти округа Насау су ухапсиле 63-годишњег Ричарда Билодоа као починиоца злочина, који је у то време био власник кафића.
Шеснаестогодишњакиња је била силована, претучена и задављена, а њено тело је пронађено у шуми.
Фуско је нестала 10. новембра, неколико сати након што је завршила смену на клизалишту где је радила.
Хапшење Билодоа, којег су власти дуго пратиле, постало је могуће након што је у фебруару купио пиће близу своје куће и затим бацио чашу у смеће, где су је полицајци пронашли.
Suspect identified as 63-year-old Richard Bilodeau was arraigned in court and charged with second-degree murder in connection with Fusco’s killing after being indicated by a grand jury on Wednesday, Nassau County District Attorney's Office announces. https://t.co/Oo0mzRqEfT pic.twitter.com/2xk2alNDot
— Jorge Flores Nava (@JorgeFNAVA) October 15, 2025
Како је објаснила тужитељка која је објавила хапшење 63-годишњака, "ДНК са сламчице се подударала са узорком узетим са тела Терезе".
Она је била изричита да су овог пута власти ухапсиле праву особу, јер су 2003. године ухапсили тројицу младића - Џона Рестива, Дениса Холстеда и Џона Когута, који су, иако осуђени и провели 18 година у затвору, на крају ослобођени након посебних ДНК тестова. Њих тројица су касније поднели тужбу и добили одштету од 43 милиона долара.
"Никада нисам изгубио наду. Увек сам веровао у систем. За мене, чути да постоји неко ко је убио моју ћерку донеће олакшање мени и мојој породици. Болно је пролазити кроз ово изнова и изнова, али чини се да је ово коначан исход и веома сам захвалан. Веома захвалан", изјавио је отац несрећне 16-годишњакиње, Томас Фуско.
(Euronews.rs)