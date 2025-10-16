ЧИНИ ВАМ СЕ ЧИСТО, А УНУТРА ГОМИЛА БАКТЕРИЈА Ево како да освежите радијаторе пре зиме ОВО НИКАКО НЕ РАДИТЕ, ПОРУЧУЈУ ИЗ ЕЛЕКТРАНЕ!
Мада се чини да су чисти, радијатори имају наслаге прашине и треба их очистити барем једном годишње.
Иако је данас почела грејна сезона, још увек можете да их очистите. Ево како, и шта морате да знате!
Огласили се из ЈКП "Београдске електране": Ово не радите
Када је у питању чишћење радијатора, из ЈКП "Београдске електране" упозоравају да грађани неке ствари никако не би смели да раде "на своју руку".
- Иако су грејна тела и инсталације у стамбеним зградама приватно власништво станара, потрошачи ЈКП "Београдске електране" не треба самостално да обављају било какве радове на тим системима, ни током грејне сезоне, ни ван ње - саветују.
Како наводе, разлог за то је што се у радијаторима током целе године налази течност.
- У инсталацијама се током целе године налази хемијски обрађена вода, па сваки нестручан захват може довести до неконтролисаног истицања, поплава и оштећења у становима и згради. Осим тога, непрофесионалне преправке радијатора могу нарушити проток топлотне енергије кроз инсталације целе зграде, што директно утиче на квалитет грејања - рекли су за "Блиц".
Према томе, посебно упозоравају грађане да никако не обављају такозвано испирање радијатора.
- Испирање радијатора није потребно, осим у случајевима када стручне екипе "Београдских електрана" утврде реалну потребу за тим. Ти радови се обављају искључиво ван грејне сезоне. Зато апелујемо на све потрошаче да не предузимају самосталне радове, већ да се обрате надлежним службама. Стручне екипе су ту да обезбеде безбедност, ефикасност и квалитет грејања, у складу са стварним потребама и прописаним процедурама - наводе у објашњењу за "Блиц", и додају да је сасвим безбедно спољно чишћење радијатора крпама и сунђерима.
"Главни проблем у кући нису подови или браве, већ грејна тела"
Марина Павловић, професионална чистачица, за "Блиц" је раније говорила о томе да је важно чистити радијаторе споља јер се у њима таложи прашина, бактерије и микроорганизми који могу изазвати проблеме са дисањем.
- Главни проблем у кући нису подови или браве, већ честице које се ослобађају у ваздух када се грејање укључи. А то се поклапа са сезоном грипа и вируса. Ту помаже само детаљно чишћење - причала је раније за "Блиц" Марина.
Због тога постоји растућа потражња за парцијалним услугама чишћења стана.
- Ми у понуди имамо и само чишћења радијатора, а цена зависи од броја грејних тела у простору. Важно је да људи знају да када нас зову није нужно да се чисти све. Поред чишћења радијатора, имамо засебне цене за прозоре. Нудимо и само усисавање, мопирање, уклањање прашине и паучине - објашњава Марина за "Блиц".
Како правилно очистити радијатор
Редовно одржавање радијатора помаже не само да вам дом буде чистији и здравији, већ и да систем грејања ради ефикасније и троши мање енергије. Због тога, када чистите радијатор, савет је да сачекате да се радијатор потпуно охлади. Најбоље је то радити када грејање престане, јер хладан радијатор се лакше и безбедније чисти јер се мање прашине подиже у ваздух.
Кораци за чишћење радијатора:
- Усисајте прашину између ребара радијатора, користећи наставке за уске просторе
- Поставите крпу или стари пешкир испод радијатора да задржи прљавштину која испадне
- Штап са крпом од микровлакана може помоћи да допрете до свих делова. Прашину можете издувати и феном на хладном режиму
- Пребришите радијатор детерџентом и сунђером, а затим обришите сувом крпом како бисте спречили појаву рђе
- На крају, очистите зид и лајсне око радијатора, јер се ту често задржава прашина која је спала током чишћења.