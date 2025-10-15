ПОЧЕЛА ГРЕЈНА СЕЗОНА Радијатори топли широм Србије
БЕОГРАД: Грејна сезона у Србији званично је почела данас, 15. октобра, и завршиће се 15. априла, а функционалне пробе система даљинског грејања у оквиру завршних припрема спроведене су од 1. до 9. октобра.
Сви топлотни извори Београдских електрана, како су саопштили, односно, 15 топлана и 16 котларница од јутрос испоручују топлотну енергију, а потрошачи кварове могу да пријаве искључиво позивом на број телефона Сервисног центра града Београда 11-0-11.
Према подацима Београдских електрана, грејни дан траје од 6 до 22 часа, а недељом и празницима од седам до 22 часа, али при ниским спољашњим температурама и дуже.
Снабдевање топлотном енергијом се не прекида у ноћи између 31. децембра и 1. јануара, као ни између 6. и 7. јануара и 13. и 14. јануара, осим у случају изузетно повољне спољашње температуре ваздуха којом се обезбеђује одржавање прописаних температура.
Прекид испоруке се обавља када температуре спољашњег ваздуха више од 15 степени Целзијуса трају дуже од два сата, а поновна испорука топлотне енергије започиње када је температура спољашњег ваздуха 12 степени Целзијуса или нижа.