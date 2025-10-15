overcast clouds
УЖАС У ФАБРИЦИ ОДЕЋЕ Најмање 16 мртвих у пожару

15.10.2025. 09:12 09:16
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
pozar
Фото: pixabay.com

ДАKА: Најмање 16 људи је погинуло након што је избио велики пожар у фабрици одеће у Бангладешу, а званичници упозоравају да би број жртава могао бити и већи.

Шеснаест тела је пронађено у оквиру четвороспратне фабрике у области Мирпур у Даки, али су изгорела до непрепознатљивости, саопштила је ватрогасна служба, преноси ББЦ.

Пожар, који је избио у фабрици око поднева, угашен је после три сата.

Међутим, суседно хемијско складиште је наставило да гори, саопштиле су власти.

 

 

До 21 сат по локалном времену јуче, пожар у хемијском складишту у Мирпуру није био потпуно угашен, јављају медији.

Према речима очевидаца, у хемијском складишту су се налазили избељивач, пластика и водоник-пероксид, што све може да разбукта пламен.

Велики пожари су релативно чести у густо насељеном Бангладешу, често због лоших безбедносних стандарда и инфраструктуре.

Стотине људи је погинуло у пожарима у тој земљи последњих година.

