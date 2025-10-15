УЖАС У ФАБРИЦИ ОДЕЋЕ Најмање 16 мртвих у пожару
ДАKА: Најмање 16 људи је погинуло након што је избио велики пожар у фабрици одеће у Бангладешу, а званичници упозоравају да би број жртава могао бити и већи.
Шеснаест тела је пронађено у оквиру четвороспратне фабрике у области Мирпур у Даки, али су изгорела до непрепознатљивости, саопштила је ватрогасна служба, преноси ББЦ.
Пожар, који је избио у фабрици око поднева, угашен је после три сата.
Међутим, суседно хемијско складиште је наставило да гори, саопштиле су власти.
At least 16 dead in Bangladesh garment factory fire. Chemical warehouse worsened blaze. Families search for missing.
Read more on https://t.co/hUrYWZIYMR#Bangladesh #Fire #Dhaka #GarmentFactory pic.twitter.com/J40C2v3F8Q
— shorts91 (@shorts_91) October 15, 2025
До 21 сат по локалном времену јуче, пожар у хемијском складишту у Мирпуру није био потпуно угашен, јављају медији.
Према речима очевидаца, у хемијском складишту су се налазили избељивач, пластика и водоник-пероксид, што све може да разбукта пламен.
Велики пожари су релативно чести у густо насељеном Бангладешу, често због лоших безбедносних стандарда и инфраструктуре.
Стотине људи је погинуло у пожарима у тој земљи последњих година.