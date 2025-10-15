(ФОТО) ЕРУПТИРАО ВУЛКАН, ИЗБАЦИО ПЕПЕО ВИСИНЕ 10 КИЛОМЕТАРА Системи узбуне на највишем нивоу
ЏАKАРТА: Вулкан Левотоби Лаки-лаки у индонежанској провинцији Источна Нуса Тенгара еруптирао је данас, избацивши вулкански пепео до висине од 10 километара, саопштила је индонежанска Агенција за вулканологију.
Због повећане активности вулкана, власти су подигле систем узбуне на највиши ниво, а десетине становника села у непосредној близини евакуисане су ради безбедности, пренео је Ројтерс.
Званичници упозоравају на могућност вулканског блата у случају обилних киша и препоручују чишћење подручја у радијусу од шест до седам километара око вулкана.
Левотоби Лаки-лаки је раније еруптирао у јулу и августу ове године, изазивајући поремећаје у авионском саобраћају, док је у последњој великој ерупцији у новембру 2024. године погинуло десет особа и оштећено хиљаде кућа.
Влада је привремено затворила аеродром Франсискус Kсаверијус Седа у Маумереу, док ерупције нису утицале на летове до и од Балија.
Индонезија, са више од 120 активних вулкана, налази се у пацифичком "ватреном прстену", области високе сеизмичке активности на више тектонских плоча.