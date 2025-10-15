overcast clouds
12°C
15.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1674
usd
101.0674
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ФОТО) ЕРУПТИРАО ВУЛКАН, ИЗБАЦИО ПЕПЕО ВИСИНЕ 10 КИЛОМЕТАРА Системи узбуне на највишем нивоу

15.10.2025. 10:29 10:34
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Коментари (0)
vulkan
Фото: pixabay.com

ЏАKАРТА: Вулкан Левотоби Лаки-лаки у индонежанској провинцији Источна Нуса Тенгара еруптирао је данас, избацивши вулкански пепео до висине од 10 километара, саопштила је индонежанска Агенција за вулканологију.

Због повећане активности вулкана, власти су подигле систем узбуне на највиши ниво, а десетине становника села у непосредној близини евакуисане су ради безбедности, пренео је Ројтерс.

Званичници упозоравају на могућност вулканског блата у случају обилних киша и препоручују чишћење подручја у радијусу од шест до седам километара око вулкана.

Вулкан
Фото: Tanjug/Badan Geologi via AP

Левотоби Лаки-лаки је раније еруптирао у јулу и августу ове године, изазивајући поремећаје у авионском саобраћају, док је у последњој великој ерупцији у новембру 2024. године погинуло десет особа и оштећено хиљаде кућа.

Влада је привремено затворила аеродром Франсискус Kсаверијус Седа у Маумереу, док ерупције нису утицале на летове до и од Балија.

Индонезија, са више од 120 активних вулкана, налази се у пацифичком "ватреном прстену", области високе сеизмичке активности на више тектонских плоча.

вулкан ерупција ерупција вулкана
Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај