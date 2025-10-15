МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОБЕЗБЕДИЛО СУБВЕНЦИЈЕ Помоћ за очување заштићених подручја
Министарство заштите животне средине доделило је додатне субвенције за програме управљања у још осам заштићених подручја од националног интереса за ову годину.
Субвенције су у трећој транши опредељене за специјалне резервате природе „Увац” и „Засавица”, затим за пределе изузетних одлика „Долина Пчиње”, „Овчарско - кабларска клисура”, „Потамишје”, „Аде и одсеци код Сланкамена„ „Тршић – Троноша” и „Планина Рудник”. Министарка зазаштите животне средине Сара Павков рекла је да су субвенције додељене у циљу очувања наших природних добара.
– Управљачи ових подручја добиће траншом више од 33 милиона динара, чиме ће бити подржани програми и пројекти ефикасног управљања тим природним добрима. Министарство животне средине за 2025. годину определило је највећи износ средстава до сада, укупно 550 милиона динара и она су дуплирана у односу на 2021. годину – истиче Павков, додавши да је ово трећа транша у текућој години.
Министарка је нагласила да је тренутна укупна површина под заштитом у Србији 10,72 одсто територије наше земље и додала да право на коришћење субвенција имају управљачи националних паркова и заштићених подручја проглашених актом Владе, на основу програма управљања заштићеним подручјем за 2025. годину.