ВАЖАН САСТАНАК МИНИСТАРКЕ МЕСАРОВИЋ И АМБАСАДОРА УЈЕДИЊЕНИХ АРАПСКИХ ЕМИРАТА Ево које теме су се нашле на столу: Постоји велики потенцијал за нове инвестиције
Потпредседница Владе и министарка привреде данас је у Министарству привреде одржала куртоазни састанак са Њ.Е. Ахмедом Хатемом Баргашом Алменхалијем, амбасадором Уједињених Арапских Емирата у Србији.
Министарка је навела да су разговарали о билатералним односима наших земаља и могућностима за даље јачање економске сарадње.
- Србија и УАЕ везују снажни пријатељски односи и бројни заједнички пројекти који су резултат политике председника Александра Вучића и председника УАЕ шеика Мухамеда бин Заједа Ал Нахјана. Сагласили смо се да постоји велики потенцијал за нове инвестиције и за даље повезивање наших привредника. Захваљујући визији и политици председника Александра Вучића, Влади Србије и снажној подршци председника Српске напредне странке Милоша Вучевића, Србија наставља да гради односе који јачају нашу економију, отварају нова радна места и позиционирају нашу земљу као поузданог партнера на међународној сцени- написала је на Инстаграму Месаровић.