overcast clouds
12°C
15.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1674
usd
101.0674
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВАЖАН САСТАНАК МИНИСТАРКЕ МЕСАРОВИЋ И АМБАСАДОРА УЈЕДИЊЕНИХ АРАПСКИХ ЕМИРАТА Ево које теме су се нашле на столу: Постоји велики потенцијал за нове инвестиције

15.10.2025. 11:24 11:30
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Adrijana
Фото: Screenshot Instagram mesarovicadrijana

Потпредседница Владе и министарка привреде данас је у Министарству привреде одржала куртоазни састанак са Њ.Е. Ахмедом Хатемом Баргашом Алменхалијем, амбасадором Уједињених Арапских Емирата у Србији.

Министарка је навела да су разговарали о билатералним односима наших земаља и могућностима за даље јачање економске сарадње.

- Србија и УАЕ везују снажни пријатељски односи и бројни заједнички пројекти који су резултат политике председника Александра Вучића и председника УАЕ шеика Мухамеда бин Заједа Ал Нахјана. Сагласили смо се да постоји велики потенцијал за нове инвестиције и за даље повезивање наших привредника. Захваљујући визији и политици председника Александра Вучића, Влади Србије и снажној подршци председника Српске напредне странке Милоша Вучевића, Србија наставља да гради односе који јачају нашу економију, отварају нова радна места и позиционирају нашу земљу као поузданог партнера на међународној сцени- написала је на Инстаграму Месаровић.

адријана месаровић уједињени арапски емирати
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај