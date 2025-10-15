ЈЕФТИНИЈА СТРУЈА У СРБИЈИ КРЕЋЕ НОЋУ, АЛИ У ТРИ ДЕЛА ЗЕМЉЕ У РАЗЛИЧИТО ВРЕМЕ Ево колико бисте уштедели у домаћинству
На рачунима за струју у Србији се свакако може уштедети али само под условом да домаћинства електричну енергију користе ноћу, када је она јефтинија. Наиме, када се струја троши ноћу њена цена је чак три до четири пута нижа од оне која је важећа у дневној тарифи.
Колико је уштеда значајна највише се може видети по употреби бојлера, који је један од највећих потрошача електричне енергије међу кућним уређајима. Када се вода у бојлеру загрева само ноћу месечни цех који ће домаћинство за то платити биће око 400 динара.
Ако се пак вода загрева током дана, тај износ ће бити око три пута већи него што је то ако се бојлер пали само ноћу. Такође, и све друге уређаје који су велики потрошачи струје, попут машине за веш или машине за прање посуђа, пожељно је користити ноћу јер ће се тако постићи значајна уштеда. Уштеда се постиже и ако се ноћу кува, нарочито када је реч о јелима која захтевају дужу припрему.
Оно о чему посебно треба водити рачуна је то да ноћна јефтинија тарифа не почиње у исто време за све потрошаче. Другим речима, када је реч о ноћној тарифи, Србија је подељена у три зоне. То су Војводина, Београд и централна Србија.
Они који живе на територији Војводине на јефтиније киловате могу да рачунају сваке ноћи од 23 сата до 7 ујутро. Када је реч о Београду тај термин је од поноћи до осам ујутро.
У централној Србији јефтинију тарифу потрошачи користе од 22 сата до 6 ујутро. Оно што је важно запамтити је то да се јефтиније тарифе могу искористити само ноћу и у прописаним терминима за тај део земље. Преко дана на јефтинију потрошњу, па тако ни викендом, не може се рачунати.