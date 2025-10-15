overcast clouds
ПОТВРЂЕНА ОПТУЖНИЦА ПРОТИВ ДЕВОЈКЕ ИЗ ЛАЗАРЕВА Подстанарка крила дрогу у изнајмљеном стану

15.10.2025. 10:35 10:37
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Фото: МУП Србије, илустрација

Оптужница коју је Више јавно тужилаштво у Зрењанину подигло против М. П. (21) из Лазарева потврђена је правноснажним решењем Апелационог суда у Новом Саду. Том оптужницом, окривљеној се ставља на терет кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.

Како се наводи у оптужници, она је током прошле године, па све до 6. јануара 2025, ради продаје, држала канабис и кокаин. Код ње у торби су 5. јануара ове године, док је била у Меленцима, пронађене ове опојне дроге. 

Такође је у Зрењанину, у стану у којем борави као подстанарка, држала канабис и опрему намењену за његово препакивање и даљу продају.

Приликом претреса, који су обавили полицијски службеници Полицијске управе у Зрењанину, ова дрога је пронађена и одузета од окривљене.

